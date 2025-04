Absturz von Tesla: Gestern hip, heute out. Das geht aber auch umgekehrt

Noch vor wenigen Jahren war ein Tesla ein besonderes Statussymbol: Wer dieses Elektroauto fuhr, erregte noch Aufsehen und hatte das Image, mega cool, hip und fortschrittlich zu sein. Gerade bei Automarken ist das Image ein wichtiger Teil des Verkaufserfolgs: Mini gilt als weiblich-flott, Mercedes als teuer und eher gediegen, Volvo als sicher, BMW als sportlich. Teslachef Elon Musk hat einiges dafür getan, eng mit seinem Produkt in Verbindung gebracht zu werden und bekommt nun auch zu spüren, dass sich sein Verhalten negativ auf den Tesla-Erfolg auswirkt. Es ist klar, dass viele Menschen den Reichtum eines Technokraten, der sich auch in die deutschen Wahlen einmischte, nicht mehren möchten. Gestern top, heute flop - das hat es schon bei vielen Marken gegeben. So hat der Diesel-Abgasskandal VW enorm geschadet. Umweltskandale und Negativ-Schlagzeilen haben Unternehmen wie Nestle, Shell oder Nokia nachhaltig geschadet.

