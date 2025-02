Land Cruiser im Wert von 50.000 Euro in Neusäß gestohlen

In der Nacht auf vergangenen Freitag wurde in der Hermann-Utech-Straße in Neusäß ein weißer Toyota Land Cruiser im Wert von etwa 50.000 Euro gestohlen, der vor dem Haus geparkt war. Die weiterführenden Ermittlungen hat nun die Kriminalpolizei übernommen. Wer Hinweise geben kann, soll sich an die Polizei Gersthofen unter Telefon 0821/323-1810 oder jede andere Polizeidienststelle wenden. (dav)

