„Männer haben auch Gefühle“ - das neue Rieder Theaterstück

Das Theaterstück „Männer haben auch Gefühle“ von Beate Irmisch wird demnächst im Schützenheim in Ried aufgeführt. In dem Dreiakter in regionaler Mundart mit aufgepepptem örtlichem Wortwitz werden die Zuschauenden in die gute Stube von Familie Klein entführt. Was das Publikum erwartet.

Im Stück lebt der schüchterne und schon ein wenig in die Jahre gekommene Junggeselle Manfred (Florian Frey) noch immer bei seinen Eltern Hermann und Trudi (Bernhard Bittracher und Christl Schropp). Einzige Abwechslung für Manfred ist die Powerfrau Lena. Nachdem Lenas Auto am morgens öfter Startschwierigkeiten hat, nutzt sie die Gelegenheit und fährt ab und an mit Manfred in die Arbeit. Hermann, der seit Kurzem Rentner ist, nervt seine Ehefrau mit seinen neuen und innovativen Umstrukturierungen von Trudis jahrzehntelangen und bewährten Tagesabläufen. Trudis lange gehegte Hoffnungen, dass Hermann durch seinen Renteneintritt mit Urlaubsfahrten und Shoppingtouren Abwechslung in den Ehealltag bringen würden, bleiben aus.

Theatergruppe Ried: Hier gibt es Karten

Trudis glücklich geschiedene Nachbarin Liesl (Gerti Knöpfle–Hartmuth) genießt ihr Singledasein in vollen Zügen. Allerdings ärgert sie sich, dass ihr Ex-Mann Willi (Marco Henneberg) mit der wesentlich jüngeren Chantale (Johanna Lederle) nicht nur für Nachwuchs gesorgt hat. Mit seiner jungen Braut steckt er mitten in den Hochzeitsvorbereitungen. Wer dann mit einem Blitzbesuch für ein riesiges Durcheinander sorgt und nicht nur den „reiferen“ Damen den Kopf verdreht wird an dieser Stelle nicht verraten. In weiteren Rollen agieren Walter Knöpfle und Helena Schmid auf der Rieder Bühne. Regie führen Regina Schmid und Martina Henneberg, die auch als Souffleusen fungieren.

Die Premiere findet am Samstag, 29. März, statt, gefolgt von weiteren Aufführungen am 30. März, 4. April, 5. April, 6. April, 11. April, 12. April und 13. April. Die Vorstellungen beginnen jeweils um 20 Uhr, an den Sonntagen bereits um 19:30 Uhr. Eine Stunde vor Aufführungsbeginn werden warme Speisen angeboten. Der Kartenvorverkauf findet montags von 10 bis 12 Uhr und donnerstags von 19:30 bis 21:00 Uhr bei Christine Lachenmayr statt. Tickets können telefonisch unter der Nummer 0151-57762774 reserviert werden. (AZ)