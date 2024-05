Altenmünster

Diese Themen beschäftigen die Menschen in Altenmünster

Plus Wasserversorgung, Verkehr, Grundsteuer – das sind einige der Themen, die bei den Bürgerversammlungen zuletzt zur Sprache kamen. Nun musste sich der Gemeinderat damit befassen.

Von Josef Thiergärtner

Wie ist die Entwicklung in der Gemeinde Altenmünster? Welche Vorhaben sind geplant? Was kommt auf die Bürgerinnen und Bürger zu? Auf diese Fragen musste Bürgermeister Florian Mair bei der jährlichen Bürgerversammlung Antworten finden. In allen neun Ortsteilen, auch im kleinsten Ortsteil Violau mit 124 Einwohner fand eine Veranstaltung statt. Dabei hatten die Anwohnerinnen und Anwohner die Möglichkeit, sich zu informieren und mit dem Gemeindeoberhaupt und den Gemeinderäten zu diskutieren sowie ihre Anliegen vorzubringen. Wie bedeutsam den gewählten Bürgervertretern diese Veranstaltungen sind, spiegelt sich in den dabei verfassten Protokollen und dem umfangreichen Tagesordnungspunkt der jüngsten Gemeinderatssitzung ab.

Über jede vorgebrachte Wortmeldung und jedes Anliegen wurde informiert und das daraus resultierende Ergebnis mitgeteilt. Die meisten Anfragen in den jeweiligen Terminen konnten bereits vor Ort vom Bürgermeister geklärt und beantwortet werden. Diese Themen kamen dabei zur Sprache:

