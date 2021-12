19-Jähriger achtet in Thierhaupten nicht auf die Vorfahrt

Beim Abbiegen in die Meitinger Straße nimmt ein junger Mann einer 28-Jährigen die Vorfahrt. Es kommt zum Zusammenstoß.

Seine Fahrstunden liegen noch nicht so weit zurück, dennoch hat ein 19-Jähriger am Montag in Thierhaupten nicht auf die Regel "rechts vor links" geachtet.

Der junge Mann bog laut Polizei gegen 8.15 Uhr von der Herzog-Tassilo-Straße nach links in die Meitinger Straße ab. Dabei nahm er einer 28-jährigen Autofahrerin, die auf der Meitinger Straße in Richtung Münster unterwegs war, die Vorfahrt. Im Einmündungsbereich kollidierten beide Fahrzeuge, wodurch ein Schaden von rund 8000 Euro entstand. (thia)