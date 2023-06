Thierhaupten

23-Jähriger quetscht sich in Thierhaupten den Daumen am Rohrschneider

Einen äußerst schmerzhaften Unfall hat ein 23-Jähriger am Mittwoch in Thierhaupten erlitten.

Mit einem Rohrschneider will ein 23-Jähriger in Thierhaupten ein Edelstahlrohr durchtrennen. Dabei gerät er mit dem Daumen in den drehenden Kopf der Maschine.

Einen äußerst schmerzhaften Unfall hat ein 23-Jähriger am Mittwoch in Thierhaupten erlitten. Der junge Mann wollte in einem Hofraum im Amselweg gegen 11.30 Uhr mit einem Rohrschneider ein Edelstahlrohr durchtrennen. Dabei geriet laut Polizei sein linker Daumen in den sich drehenden Kopf der Maschine. Der Finger wurde dadurch stark gequetscht. Die Feuerwehr Thierhaupten musste anrücken und konnte schließlich mit einem entsprechenden Gerät den Daumen wieder befreien. Dennoch musste der 23-Jährige anschließend zur weiteren Behandlung in die Uniklinik eingeliefert werden. (thia)

