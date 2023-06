39-Jähriger nimmt in Thierhaupten einer 62-Jährigen die Vorfahrt

Beim Einbiegen in die Augsburger Straße in Thierhaupten übersieht ein 39-Jähriger eine andere Autofahrerin. Es kommt zum Zusammenstoß.

Nicht auf die Vorfahrt geachtet hat ein 39-jähriger Autofahrer am Montag in Thierhaupten. Er übersah gegen 8.35 Uhr beim Einbiegen in die Augsburger Straße eine 62-Jährige in ihrem Auto und nahm ihr die Vorfahrt. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand laut Polizei ein Gesamtschaden von rund 5000 Euro. (thia)