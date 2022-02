63-Jähriger stürzt in Thierhaupten vom Fahrrad und verliert Bewusstsein

Ein 63-Jähriger radelt mit seinem E-Bike von Thierhaupten in Richtung Baar. Plötzlich stürzt er vom Rad und verliert das Bewusstsein.

Ein Radfahrer ist am Sonntag in Thierhaupten gestürzt. Der 63-Jährige war gegen 15.45 Uhr mit seinem E-Bike auf der Staatsstraße 2045 von Thierhaupten in Richtung Baar unterwegs.

Aus unbekannten Gründen stürzte der Mann in Thierhaupten vom Rad

Kurz nach der Abzweigung stürzte er laut Polizei aus bislang aus unbekannten Gründen vom Fahrrad. Da der 63-Jährige für kurze Zeit sein Bewusstsein verlor, wurde mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus eingeliefert. (thia)