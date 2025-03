80-Jähriger nach Unfall beim Abbiegen leicht verletzt

Ein 80-Jähriger ist nach einem Unfall in Thierhaupten leicht verletzt. Wie die Polizei berichtet, bog der Mann am Donnerstag gegen 15 Uhr von Münster kommend nach links in die Staatsstraße in Richtung Baar ein. Dabei übersah er das Auto einer 38-Jährigen, die von Thierhaupten kommend in Richtung Münster unterwegs war. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge verletzte sich der 80-Jährige leicht. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf insgesamt 26.000 Euro. (kinp)

Unfall Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Thierhaupten Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis