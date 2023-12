Eiskünstler baut Krippe für Maria Elend

Vergängliche Kunst sind die Eisskulpturen von Klaus Grunenberg. Nun plant er ein größeres Projekt bei der Wallfahrtskirche Maria im Elend.

Die frostigen Temperaturen in diesen Tagen machen es möglich, dass der international bekannte Eisschnitzer Klaus Grunenberg aus Baar in diesem Jahr wieder ein besonderes Projekt in Angriff nehmen wird. Am Donnerstag dieser Woche, 7. Dezember, wird er bei der Wallfahrtskapelle Maria im Elend, die zwischen Thierhaupten und Baar jedes Jahr viele Gläubige und Wanderer in ihren Bann zieht, eine Darstellung der heiligen Familie aus Eis schnitzen. Grunenberg war erst am vergangenen Sonntag beim Engerlmarkt in Thierhaupten live zu bestaunen, als er aus einem gefrorenen Eisblock einen filigranen Engel geschaffen hat. Die vorausgesagten kalten Temperaturen spielen in Grunenbergs Plänen dabei natürlich eine entscheidende Rolle. (bra)