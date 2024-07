Die nächste Sitzung in Thierhaupten findet am Dienstag, 23. Juli, um 19 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses statt. Auf der Tagesordnung stehen Bürgeranfragen an den Marktgemeinderat, der Bebauungsplan „Am Unteranger“ und zwei Bauanträge. Im Anschluss an die Punkte Bekanntmachungen und Anfragen findet eine nichtöffentliche Sitzung statt.