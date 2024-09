Am Grillfest der Freien Wähler Thierhaupten nimmt am Freitag, 6. September, auch Bayerns Digitalminister Fabian Mehring teil. Los geht es um 18 Uhr an der Sportanlage des SV Ötz. Auch die Landtagsabgeordnete Marina Jakob hat sich angekündigt. Interessierte sind willkommen. (AZ)