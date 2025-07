Thierhaupten bedankt sich bei den Schulweghelfern

Der Markt Thierhaupten und die Grundschule Thierhaupten sagen Danke an alle Schulweghelfer, die ehrenamtlich für die Sicherheit der Kinder auf dem Weg zur Schule gesorgt haben. In den Dankesworten heißt es: „Trotz starken Verkehrs hatten wir auch in diesem Schuljahr keine Unfälle auf dem Schulweg.“ Das sei in besonderer Weise ein Verdienst der Schulweghelfer. (AZ)

