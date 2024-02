Bei "Da Leftutti" geht es um beruflichen Erfolg und um Geschwister

Seit geraumer Zeit probt die Thierhauptener Schauspieltruppe für die neue Spielzeit. Diesmal unter Führung von Max Weixler. Bald beginnt der Vorverkauf.

Wie immer liegen die Aufführungen der Theaterriege der Thierhauptener Koplingsfamile in der Fastenzeit. In diesem Jahr ist die Truppe im Tassilosaal des Klosters mit der Komödie "Da Leftutti" zu sehen. Premiere ist am Samstag, 9. März. Weitere Aufführungstermine an den Freitagen, 15. und 22. März, sowie an den Sonntagen, 17. und 23. März, werden folgen.

Seit dem Ende der Faschingszeit geht es mit den Vorbereitungen auf der Bühne des Tassilosaals mit der schon fast fertigen Kulisse in den Endspurt. In Sachen Bühnenbild liegt die Latte aus dem Vorjahren hoch. Die Stammgäste dürften aber auch in diesem Jahr nicht enttäuscht werden, zumal die Regie für diesmal eine kleine Überraschung angekündigt hat.

Konzentriertes Zuhören und Zusehen bei der Probe in Thierhaupten

Spannend wird es auch, wenn es um die Umsetzung der 2014 von Peter Landstorfer geschriebenen Komödie "Da Leftutti" geht. Da der bewährte Spielleiter Franz Weixler aus gesundheitlichen Gründen passen musste, sprang Max Weixler in die Bresche. Wie er gesteht, tat er dies mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Als richtiger Laienspielfreak ist Regie für ihn eine willkommene neue Herausforderung. Andererseits bedeutet das für den begeisterten Theaterspieler, der seit 1989 bei allen Aufführungen auf der Bühne stand, aber auch einen Platzwechsel. Die Motivation und Inspiration der Akteure erfordert konzentriertes Zuhören und Zusehen bei jeder Probe.

Verlassen kann sich Max Weixler auf ein mehrfach bewährtes Team. Nach einer Babypause ist Andrea Mertl ebenso wieder dabei wie Stefan Schreier. Als einzigen Wermutstropfen bezeichnet er die kurze Vorbereitungszeit. Damit bleibt für die vier Damen und sechs Herren weniger Zeit, Text und Mimik zu beherrschen. Zum Inhalt es Stückes sei auf Peter Landstorfers Art, der Gesellschaft einen Spiegel vorzuhalten, verwiesen. Es geht um beruflichen Erfolg und um Geschwister – eine besondere Verbindung, die nicht so ohne Weiteres aufzuheben ist.

Karten für die jeweils um 20 Uhr beginnenden Aufführungen (Ausnahme: 17. März, Beginn um 16 Uhr) gibt es im Vorverkauf am Samstag, 24. Februar, zwischen 14 und 15 Uhr im Jugendtreff, danach auch telefonisch unter 08271/40458. Restkarten sind an der Abendkasse erhältlich.