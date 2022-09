Betrunkener Pedelec-Fahrer verletzt sich bei einem Sturz in Thierhaupten

Ein 75-Jähriger stürzt in Thierhaupten vom Rad und schlägt mit dem Kopf gegen den Bordstein. Ein Alkoholtest fällt positiv aus.

Eine Platzwunde am Kopf hat sich ein Pedelec-Fahrer bei einem Sturz in Thierhaupten zugezogen. Der 75-Jährige war gegen 17 Uhr vom Marktplatz in Richtung Franzengasse unterwegs.

Beim Einbiegen stürzte der Senior laut Polizei zu Boden und schlug mit dem Kopf gegen den Bordstein. Er musste daraufhin in die Uniklinik eingeliefert werden. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der 75-jährige erheblich alkoholisiert war. Der Test ergab einen Wert von rund zwei Promille. Der Senior musste sich daher zusätzlich noch einer Blutentnahme unterziehen. (thia)