Blitzermarathon: Der schnellste Raser war bei Thierhaupten unterwegs

24 Stunden lang kontrollierte die Polizei an etlichen Messstellen auch in der Region tausende Autofahrerinnen und Autofahrer. Allein im Bereich des Polizeipräsidiums Schwaben Nord (Stadt Augsburg sowie die Landkreise Augsburg, Aichach-Friedberg, Dillingen und Donau-Ries) überwachte die Polizei die Geschwindigkeit an knapp 80 Messstellen. Insgesamt wurde die Geschwindigkeit von etwa 35.000 Fahrzeugen gemessen. Über 440 Fahrzeuge waren dabei zu schnell.

Viel zu schnell auf der Kreissstraße bei Thierhaupten

Den traurigen Höchstwert stellten Beamte in Thierhaupten auf der Kreisstraße A26 fest. Dort war ein Autofahrer mit 145 km/h anstatt der erlaubten 100 km/h unterwegs. Ihn erwarten nun ein Bußgeld, zwei Punkte in Flensburg und ein einmonatiges Fahrverbot. (kinp)