In Thierhaupten begrüßten im Anschluss an den Neujahrsgottesdienst die Böllerschützen und die Jagdhornbläser das neue Jahr. Am Marktplatz krachte es unter dem Kommando von Christian Milde ordentlich, dazwischen lieferten die Jagdsignale Entspannung für die Ohren.

Foto: Wilhelm Wagner