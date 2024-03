Thierhaupten

vor 16 Min.

Brand in Kellerraum führt zu hohem Sachschaden

Zu einem Brand in einem Kellerraum ist es am Freitagmittag in Thierhaupten gekommen.

Am Freitagmittag brennt es in einem Keller in Thierhaupten. Die Polizei hat schon einen Verdacht zur Brandursache.

Themen folgen