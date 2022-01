Bub ertrunken: So könnte das Baden in Thierhaupten sicherer werden

Plus Seit einem tödlichen Badeunfall im Jahr 2019 sind Steg und Badeinsel gesperrt. Jetzt nennt ein Gutachten die Bedingungen für eine Wiedereröffnung.

2019 kam im Thierhaupter Badeweiher ein zehnjähriger Bub, der nicht schwimmen konnte, ums Leben. Seitdem sind weder der Badesteg noch die Badeinsel begehbar. Der Steg ist mit einem Metallgitter abgesperrt. Geschäftsleiter Thomas Hübler von der Verwaltung der Marktgemeinde schilderte nun auf Anfrage unserer Redaktion, welche Schritte vor einer Wieder-Freigabe eingeleitet werden müssten.