Busfahrer muss abrupt bremsen: Ein Fahrgast stürzt

Ein Fahrgast in einem Bus ist am Freitag in Thierhaupten leicht verletzt worden. Wie die Polizei Gersthofen mitteilt, wollte ein 28-jähriger Autofahrer gegen 17.40 Uhr vom Wendelinusweg nach links in die Meitinger Straße abbiegen. Dabei übersah er laut Polizei jedoch den anfahrenden Linienbus, dessen Fahrer eine Vollbremsung machen musste. Durch den Ruck stürzte ein Fahrgast. Der Verletzte wurde vor Ort vom Rettungsdienst betreut. Zu einem Sachschaden kam es nicht. (kar)

