Chöre singen in Thierhaupten auf Bayrisch und in Latein

Das Sommerkonzert des Gesangvereins Harmonie im Thierhaupter Kloster bot einige Überraschungen.

Ein sehr umfangreiches und bunt gemischtes Programm bot der Gesangverein Harmonie beim diesjährigen Sommerkonzert im schmucken Kapitelsaal des ehemaligen Benediktiner-Klosters. Neben den zwei Chören aus der Marktgemeinde gastierte auch der Kinderchor aus dem benachbarten Rehling.

Mit „Drei schöne Dinge fein“ von Daniel Friderici aus dem Jahr 1600 begrüßten die Chöre „Allegro“ und „La Ventura“ die Gäste im nahezu voll besetzten Kapitelsaal. Die erste Vorsitzende des Gesangvereins, Ulrike Feiger, begrüßte die Gäste und leitete in den bunten Abend ein, der die Besucher auf eine abwechslungsreiche Reise durch alle Musikarten führte. Internationale Hits waren dabei genauso im Programm, wie bewährtes und bekanntes deutsches Liedgut.

Freude schöner Götterfunken auf Bayrisch

Viel Mühe machte sich Hubert Schlecht bei der Auswahl der Lieder für den gemischten Chor „Allegro“. Der Chorleiter hatte bereits vor einem halben Jahr bei den ersten Proben das Motto „Don`t worry, be happy!“ ausgegeben. Der weltbekannte Hit von Bobby McFerrin drückte beschwingte Gelassenheit, Fröhlichkeit, Entspannung und ein Stück Coolness aus. Andreas Bissinger gab die Solostimme und wurde von seinen Chorkollegen dabei rhythmisch bestens unterstützt. „Freude schöner Götterfunken“ von Ludwig van Beethoven zum Schluss erwies sich als besonderes Schmankerl, zumal Schlecht einen bayerischen Text zu Beethovens Liedgut eigens dichtete. „Ich hoffe, dass Beethoven daran Gefallen finden mag“, führte Hubert Schlecht aus.

Nach dem Gastauftritt zuletzt im Jahr 2019 war wieder der Kinderchor Rehling unter der schwungvollen Leitung von Tobias Lachenmayr zu Gast und füllte die Lücke, zumal die gastgebenden Harmonie-Sänger aktuell keinen Nachwuchschor stellen können. Doch auch die Rehlinger hatten „Personalprobleme“, zumal zwei „Konkurrenzveranstaltungen“ im Nachbarort dazu führten, dass nur sieben Akteure auftreten konnten. Doch die hatten dann trotz etwas Lampenfiebers ihre Sache ganz toll gemacht und überzeugten mit „Westerland“ von der Kultband „Die Ärzte“ und einem Medley von den weltbekannten Flippers.

Chor La Ventura vor 15 Jahren gegründet

Ein „Erlebnis“ war der Auftritt der Aktiven „La Ventura“ unter der Leitung von Martin M. Fendt. Vor 15 Jahren wurde der Chor gegründet und so feiert diese Formation in diesem Jahr ein kleines Jubiläum. Erstmals im Sommerkonzert aufgeführt wurde der christliche Choral „Nearer, my God, to thee“. Das weltbekannte Lied „Näher, mein Gott, zu dir“ stammt aus der Feder der englischen Dichterin Sarah Flower Adams von 1841 und bedeutete für „La Ventura“ eine besondere Herausforderung, da Textstellen teilweise auf Lateinisch gesungen wurden. Grandios und mit viel Beifall bedacht wurde Anna Fendt, die den Solotext sang.

Abgerundet wurde der Abend mit einigen Ehrungen von aktiven Sängerinnen und Sängern. Für 55 Jahre wurde Christl Vogl, für 15 Jahre Alexander Mannsbart, Melanie Eser und Daniela Eser sowie Marlene Wolf für fünf Jahre mit Blumen und kleinen Geschenken geehrt.