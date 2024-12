Das ist beim Engerlmarkt in Thierhaupten alles geboten

Dank guter äußerer Bedingungen erlebte die 18. Auflage des Thierhaupte Engerlmarktes einen Traumstart. Auch am zweiten Adventswochenende ist viel geboten. „Es lief erstaunlich gut“, resümierte Sabine Haag von der Marktverwaltung nach dem ersten Engerlmarkt-Wochenende am Montag. Sie hat federführend die Verantwortung in der Hand und ist neben „Oldie“ Franz Rechner die Ansprechpartnerin Nummer eins, wenn es Fragen oder Anliegen rund um den schönen vorweihnachtlichen Markt geht.

Haag weiß, dass der strahlende Sonnenschein am Samstag und der etwas durch Hochnebel eingetrübte Sonntag für alle Beteiligten das perfekte Wetter war. Wie üblich schlenderte sie mit Bürgermeister Anton Brugger am Samstagnachmittag über den Markt. Beide fanden, dass die Stimmung unter den Ausstellern eine besondere Zufriedenheit ausgestrahlt hat und alle sich über die Neuauflage und die vier Engerlmarkt-Tagen sehr freuten. Sabine Haag setzte sogar noch eines drauf: „Die Aussteller sind dankbar für die tolle Zeit bei uns.“

Auch das Publikum war begeistert. Martina Dunzinger aus Augsburg war erstmals auf dem Engerlmarkt zu Gast und schwärmte: „Ich bin total überrascht, was hier alles geboten ist und welches hochwertige Angebot die Fieranten bieten. Ich komme wieder, wenn nicht am kommenden Wochenende, dann auf alle Fälle im nächsten Jahr.“ Unter den Besuchern war am Samstag auch Georg Fendt aus dem Thierhaupter Ortsteil Neukirchen: „Ich bin zusammen mit meinen drei Enkelkindern hier und freue mich besonderes über das Strahlen in den Augen der jungen Gesichter“, sagt er und verweist mit stolz darauf, dass er im März kommenden Jahres bereits seinen 90. Geburtstag feiern kann.

Icon Vergrößern Sepp Rabas (rechts im Bild) von den Landsknechten informiert mit seinen Reimen und seiner Trommel Kinder über das Märchenzelt. Foto: Claus Braun Icon Schließen Schließen Sepp Rabas (rechts im Bild) von den Landsknechten informiert mit seinen Reimen und seiner Trommel Kinder über das Märchenzelt. Foto: Claus Braun

Wer das rege Treiben auf dem großen Freigelände und im Innenraum der Klosterräumlichkeiten verfolgt hat, bemerkte die besondere Stimmung unter den Gästen. „Es ist alles sehr familiär hier und man trifft an jeder Ecke bekannte Gesichter“, befand Christel Meier aus Langweid nach ihrem zweistündigen Rundgang. Während Christel Meier im Umfeld des Klosters geparkt hat, haben an diesem Wochenende erfreulich vermehrt Besucher das Angebot des kostenlosen Bus-Shuttles vom großen Parkplatz am Festgelände hoch ins Kloster angenommen. „Dies ist wohl ein Verdienst der besseren Ausschilderung heuer mit großformatigen Hinweisschildern an den Ortseingängen“, stellt Feuerwehrkommandant Frank Kussma fest, der mit seinen Kameraden aus Thierhaupten und Neukirchen den Ordnungsdienst stellte.

Die Thierhaupter Landsknechte erzählen nicht nur Märchen

Die Landsknechte belegen fast die Hälfte des Klosterinnenhofes. Führender Kopf Sepp Rabas trommelt in regelmäßigen Abständen fürs Märchenzelt, daneben bietet der Verein Stockbrot am Lagerfeuer, Kerzenziehen, Schießen mit Pfeil und Bogen und ein Hufschmied zeigt sein Handwerk.

Icon Vergrößern Mit dem „Engerl-Express“ kamen viele Besucher vom großen Parkplatz am Festplatz hoch ins Kloster, um die 18. Auflage des Engerlmarktes zu erleben. Bild: Claus Braun Foto: Claus Braun Icon Schließen Schließen Mit dem „Engerl-Express“ kamen viele Besucher vom großen Parkplatz am Festplatz hoch ins Kloster, um die 18. Auflage des Engerlmarktes zu erleben. Bild: Claus Braun Foto: Claus Braun

Weitere Höhepunkte sind der tägliche „Engerlgruß“ der Klosterfreunde um 18 Uhr am Konventgebäude. Dann liegt über dem gesamten Markt eine besondere Stille. Zudem die hochwertige Krippenausstellung in der Kulturtenne und die verschiedensten musikalischen Darbietungen, die eine echte Bereicherung darstellen.

Das weitere Programm am Engerlmarkt Thierhaupten Am kommenden Wochenende ist folgendes Programm geplant:

Samstag, 7. Dezember, geöffnet von 15 bis 21 Uhr: Ab 15 Uhr ist Eiskünstler Klaus Grunenberg zu Gast; 16.30 Uhr: Auftritt der Baarer Alphornbläser; 17 Uhr: Feuershow im Innenhof; 17.15 Uhr: Auftritt Chor „Allegro“; 17.30 Uhr: Jagdhornbläser am Jägerstand; 18 Uhr: Engerlgruaß am Konventgebäude; 15.30 Uhr und 17 Uhr: Marionettentheater „Kalif Storch“ im Multifunktionsraum des Klosters. Sonntag, 8. Dezember, geöffnet von 12 bis 20 Uhr: 14 Uhr + 15.30 Uhr und 17 Uhr: Marionettentheater „Kalif Storch“ im Multifunktionsraum des Klosters; 14 Uhr: Auftritt der „jungen Musikanten“; 16.30 Uhr und 18.30 Uhr: Auftritt der Turmbläser; 17.15 Uhr: Auftritt Chor „LaVentura“; 17.30 Uhr: Jagdhornbläser am Jägerstand und 18 Uhr: Engerlgruß am Konventgebäude.