Der Wandel in den Dörfern steht hier seit 30 Jahren im Mittelpunkt

Plus Seit nunmehr 30 Jahren gibt es in Thierhaupten die Schule für Dorf- und Landentwicklung. Doch was lernt man dort eigentlich? Die Geschäftsführerin klärt auf.

Von Steffi Brand

Auf "leisen Sohlen" schleiche sich der Strukturwandel bereits seit 30 oder gar 35 Jahren durch die ländlichen Regionen, erklärt Gerlinde Augustin, die Geschäftsführerin der Schule der Dorf- und Landentwicklung (SDL) in Thierhaupten. Die Folgen des demografischen Wandels begegnen einem buchstäblich auf Schritt und Tritt und globale Probleme wie Flüchtlingskrisen und Klimawandel müssen zunehmend auch in ländlichen Regionen gelöst werden. Genau an diesem Punkt werden sie auch zum Thema für die SDL, die sich als Begleiter der Menschen in den Dörfern versteht, um die Lebensqualität dort zu verbessern.

