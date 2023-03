Thierhaupten

Die angespannte Haushaltslage in Thierhaupten fordert Kompromisse

Über 800.000 Euro will der Gemeinderat in Thierhaupten dieses Jahr in den Hochwasserschutz investieren. Das Regenrückhaltebecken gibt es seit einigen Jahren.

Plus Der Gemeinderat in Thierhaupten hat den Haushalt 2023 beschlossen. Viel Geld fließt in ein neues Seniorenzentrum und in den Hochwasserschutz.

Die Gemeinde Thierhaupten hat dieses Jahr viel vor. Endlich soll der Bau des neuen Seniorenzentrums starten, daneben sind die Erweiterung des Friedhofs und eine umfangreiche Investition in den Hochwasserschutz geplant. Steigende Kosten zwingen den Gemeinderat jedoch zu Kompromissen. Wie das konkret aussieht, wurde jetzt in der Gemeinderatssitzung besprochen. "Wir haben eine angespannte Haushaltslage", beschreibt Thierhauptens Bürgermeister Toni Brugger (CSU) die Situation. Eine entspannte Lage wäre es, wenn Kredite und laufende Kosten ohne Anstrengung bezahlt werden können. So sei es dieses Jahr in der Gemeinde aber nicht. "Die Kreisumlage, die Personalkosten und nicht zuletzt die Energiekosten sind stark angestiegen", sagt Brugger. Dennoch plant die Gemeinde einige große Projekte. Kämmerer Kaspar Wallner stellt dazu die Zahlen vor. Pflegen, schützen, verschönern: Thierhauptens größte Projekte 2023 Das größte Vorhaben ist der Bau des neuen Seniorenzentrums. Allein dieses Jahr sollen rund drei Millionen Euro in die Verwirklichung fließen. Ursprünglich hätte Thierhaupten das Projekt schon vergangenes Jahr angehen wollen, doch der Förderantrag für staatliche Hilfen wurde abgelehnt. Der Gemeinderat ist zuversichtlich, dass es nun klappen wird. "Für uns hat das Seniorenzentrum oberste Priorität", betont Marianne Birkner, Sprecherin der SPD-Fraktion. Auch die anderen Gruppierungen im Gemeinderat stellen sich geschlossen hinter das Projekt. Haushalt Thierhaupten 1 / 4 Zurück Vorwärts Gesamtvolumen: 16.962.800 Euro Verwaltungshaushalt: 9.489.100 Euro (56 Prozent des Gesamtvolumens) Vermögenshaushalt: 7.473.700 Euro (44 Prozent des Gesamtvolumens)

Wichtigste Einnahmen: Verwaltungshaushalt: Grundsteuer A: 50.000 Euro, Grundsteuer B: 397.000 Euro Gewerbesteuer: 2 Millionen Euro Einkommenssteuer: 3,1 Millionen Euro Umsatzsteuer: 214.000 Euro Schlüsselzuweisung: 251.200 Euro Vermögenshaushalt: Entnahme aus Rücklagen: 4,5 Millionen Euro (60 Prozent der gesamten Einnahmen) Zuweisungen und Zuschüsse aus Investitionsmaßnahmen: 1,2 Milionen Euro Veräußerungen von Bau- und Gewerbegrund: 978.000 Euro Herstellungsbeiträge und Kostenerstattungen: 560.400 Euro Zuführung vom Verwaltungshaushalt: 199.100 Euro

Wichtigste Ausgaben: Verwaltungshaushalt: Verwaltung und Betriebsaufwand: 2,4 Millionen Euro Kreisumlage: 2,6 Millionen Euro Personalkosten: 1,9 Millionen Euro Zuweisung und Zuschüsse: 1,2 Millionen Euro Erstattungen und Innere Verrechnungen: 782.800 Euro Vermögenshaushalt: Seniorenzentrum: 3 Millionen Euro Maßnahmen Hochwasserschutz: 815.000 Euro Projekt "Neue Mitte": 445.000 Euro

Rücklagen: (Anfang 2023) 67.993 Euro Schulden: (Ende 2023): 2,9 Millionen Euro Daneben will Thierhaupten über 800.000 Euro für den Hochwasserschutz aufwenden. "Wir investieren in ein sicheres Thierhaupten", sagt Claus Braun von den Freien Wählern. Unter anderem ist es das Ziel, einen Flutgraben zu bauen, um Regenmassen besser regulieren zu können. Weitere 400.000 Euro fließen in die Abwasserbeseitigung, dort sind Sanierungsarbeiten vorgesehen. Mit etwa 445.000 Euro schlägt zudem das Projekt "Neue Mitte" zu Buche. Eine angespannte Haushaltslage fordert Kompromisse Weitere große Investitionen für je über 300.000 Euro sind die Erschließung neuer Baugebiete in der Gemeinde, die Erneuerung der Flutgrabenbrücke und Zuschüsse für den Bau eines neuen Sportheims. Letzteres ist jedoch nur finanzierbar, wenn Thierhaupten dafür weitere Fördermittel erhält. Neben der Friedhofserweiterung war auch der geplante Anbau bei der Freiwilligen Feuerwehr Neukirchen ein Thema. Für Letzteres sind 144.000 Euro angedacht, bereits jetzt ist jedoch klar, dass dieses Budget nicht ausreichen wird. "Wir wollten den Anbau nicht komplett aus dem Haushalt streichen und hoffen nun, gemeinsam mit der Feuerwehr eine gute Lösung zu finden", sagt Brugger. Er ist optimistisch, dass Handwerkerkosten durch Mithilfe der Feuerwehrmänner und -frauen gespart werden können.

Fußball Plus Nullnummer im Absteigerduell

Thierhaupten Die Thierhaupter Theatergruppe ist zurück auf der Bühne Fast zwei Millionen Euro muss die Gemeinde dieses Jahr an Personalkosten zahlen. Das sind fast 80.000 Euro mehr als noch im Vorjahr. Auch die Kreisumlage steigt und kostet Thierhaupten mehr als 2,6 Millionen Euro. Für Verwaltung und Betriebsaufwand gemeindlicher Einrichtungen rechnet die Gemeinde mit einem Anstieg auf über 2,4 Millionen Euro. Das macht unter dem Strich 600.000 Euro an Mehrausgaben im Verwaltungshaushalt aus. Ziel der Gemeinde ist es, keine neuen Schulden anzuhäufen Die größten Einnahmequellen der Gemeinde sind die Einkommenssteuer mit über drei Millionen Euro und die Gewerbesteuern mit zwei Millionen Euro. Danach folgen Grundsteuer A und B mit insgesamt über 400.000 Euro Einnahmen. Die Pflichtzuführung des Verwaltungshaushalts an den Vermögenshaushalt von über 400.000 Euro wird voraussichtlich, wie bereits im Vorjahr, nicht erreicht. Insgesamt rechnet die Gemeinde aber damit, dass sich die Lage in den folgenden Jahren wieder verbessert. Neue Kredite sollen nicht aufgenommen werden.

