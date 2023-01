Die Bücherei in Thierhaupten hat mehr als 1000 Leser

Etwa 3800 Einwohner zählt die Gemeinde im Norden des Landkreises. Mehr als 1000 haben einen Büchereiausweis.

Mehr als 1000 Leser sind bei der Gemeindebücherei St. Peter und Paul Thierhaupten registriert. Rund 9500 Medien stehen ihnen zur Verfügung. Besonders beliebt war hier 2022 Anne Griffins Buch „Ein Leben und eine Nacht“. Es wurde jedenfalls am häufigsten ausgeliehen. Bei den Kinderbüchern war Liane Schneiders "Conni und das Kinderfest" am meisten gefragt. Ältere Kinder und Jugendliche griffen am häufigsten zu Antje Babendererdes „Schneetänzer“.

Zweigstelle in der Grund- und Mittelschule

Die Thierhauptener Bücherei hat aber auch richtige Klassiker im Bestand. So wird Herman Melvilles „Moby Dick“ von 1950 als ältestes Buch angeboten. Nino Haratischwilis „Das mangelnde Licht“ hingegen ist das neueste Medium, das die Gemeindebücherei in den Regalen stehen hat. Zum einen können die Medien in den Räumen am Klosterberg 5 ausgeliehen werden, zum anderen stehen gut 1350 Medien in der Zweigstelle in der Grund- und Mittelschule bereit.

In Thierhaupten bekommen die 29 ehrenamtlichen Mitarbeiter Unterstützung von vier jugendlichen Helfern. Zu tun gibt es genug: So müssen immer wieder Bücher angeschafft, repariert oder aussortiert werden, Vorlesestunden und Veranstaltungen müssen organisiert und Bücher-Flohmärkte auf die Beine gestellt werden. Dabei arbeitet die Bücherei auch mit der Schule und dem Kindergarten zusammen. Sie finanziert sich über Spenden, Gebühren, Förderungen und Zuschüsse.

Tonies sind hier sehr gefragt

Auch in Thierhaupten sind vor allem Tonies gefragt. CDs werden immer wieder gerne ausgeliehen, während Computerspiele vergleichsweise selten gefragt sind, wie die Leiterin der Bücherei, Hannelore Landes, berichtet. Und ja, auch hier gibt es Bücher, die noch nie ausgeliehen wurden. Das könnte aber auch daran liegen, dass sie noch nicht lange auf dem Markt sind, wie etwa bei Werner Milsteins „Einer muss doch anfangen! Das Leben der Sophie Scholl", das erst zum 100. Geburtstag der Hauptfigur erschien.

Die Büchereileiterin hat noch einen anderen Lesetipp. Sie legt den Leseratten Eva Völlers „Die Dorfschullehrerin“ ans Herz, weil es, wie sie findet, gut zu lesen sei. Die Bücherei in Thierhaupten hat immer dienstags von 16 bis 18 Uhr, mittwochs von 10 bis 12 Uhr, donnerstags von 17 bis 19 Uhr und sonntags von 10 bis 12 Uhr geöffnet. (AZ)