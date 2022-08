Die Festwoche lockt zum Auftakt viele Besucher an

In Thierhaupten findet die 56. Auflage der Festwoche statt. Wie viele Schläge Bürgermeister Anton Brugger braucht, um das erste Fass Bier anzuzapfen.

Bei Bilderbuch-Wetter hat am Mittwoch in der Marktgemeinde Thierhaupten die Festwoche begonnen. Bis Montag, 15. August, findet die 56. Auflage statt. Dabei feiert der Schützenverein „Edelweiß“ sein hundertjähriges Gründungsfest und ist zudem für die sechs bunten Festtage als Veranstalter verantwortlich.

Pünktlich um 18 Uhr feuerten 13 Böllerschützen des Jubelvereins Salutschüsse in den späten Nachmittags-Himmel und machten so weithin lautstark auf das freudige Ereignis in der Marktgemeinde aufmerksam. Umrahmt wurde das Standkonzert mit zünftiger Blasmusik von der Festzeltkapelle, den Original D`Lechtaler Musikanten unter der Leitung von Dirigent Bernhard Kiss.

Zwei Schläge benötigte Bürgermeister und Schirmherr Anton Brugger beim Fassanstich im Rahmen der 56. Festwoche. Foto: Claus Braun

Festwoche in Thierhaupten: Vereine ziehen zum Festzelt

Nach dem Ausschank von Freibier machten sich die Fahnenabordnungen der Vereine zusammen mit den zehn Festdamen auf dem Weg zum Festzelt im Norden der Marktgemeinde. Dort war es Bürgermeister und Schirmherrn Anton Brugger vorbehalten, das Thierhauptener Fest mit nur zwei kräftigen Schlägen nach drei Jahren Pandemie-Pause zu eröffnen.

Der erste Festabend stand unter dem Motto „Tag der Vereine“, wo bereits viele Besucher anwesend waren und sich voller Freude und Erwartung im Bierzelt versammelten.

Am Donnerstag kommt es zum ersten Partyabend im Festzelt. Ab 20 Uhr tritt die Showband „Rotzlöffl“ auf. Das ist eine Formation aus vier „echten Bayern", die „rotzlöfflmäßigen“ Party-Rock-Sound machen.