Das steht beim Endspurt der Thierhaupter Festwoche auf dem Programm

Die 56. Festwoche in Thierhaupten steuert auf ihren Höhepunkt am Sonntag zu: den großen Blumenumzug der Vereine und Kapellen.

Es ist Halbzeit bei der Festwoche in Thierhaupten. Noch bis 15. August findet auf dem Gelände an der Baarer Straße im Norden des Ortes die 56. Festwoche statt. In den letzten drei Tagen steuern die Jubiläumsfeiern zum 100. Gründungsfest des Schützenvereins Edelweiß auf ihre Höhepunkte zu.

Bereits am frühen Nachmittag findet am Samstag der Senioren- und Kindernachmittag statt. Ab 14 Uhr spielt die Jugendkapelle des Musikvereins Thierhaupten auf, und im Vergnügungspark gibt es verbilligte Preise. Am Abend um 20 Uhr versprechen die Veranstalter "Hochstimmung" mit der Showband Allgäu-Power. Bereits morgens um 6 Uhr leiten Salutschüsse der Böllerschützen den Festsonntag ein. Um 9.30 Uhr zelebriert Pfarrer Werner Ehnle den traditionellen Festgottesdienst. Danach spielt zum Frühschoppen und Mittagsessen der Musikverein aus Ellgau auf.

Höhepunkt am Sonntag ist der große Blumenumzug in Thierhaupten

Ab 13.30 Uhr setzt sich ein großer "Schützen-Festzug" in Bewegung in Richtung Ortsmitte. Als Höhepunkt können die Interessierten pferdebespannte Blumenwägen bestaunen. Heuer mit Motiven aus der Schützenwelt, gesteckt und beklebt von Ortsvereinen aus Tausenden Blumenblüten, die größtenteils aus den Niederlanden angeliefert wurden.

Ab 20 Uhr steigt der zweite Stimmungsabend in Folge mit der Partyband Frontal im Zelt. Am letzten Festtag, Feiertag Mariä Himmelfahrt, laden die Edelweiß-Schützen bereits um 10 Uhr zum Frühschoppen mit den Original Altbayerischen Musikanten aus Aindling ein. Nach dem Mittagessen findet um 14 Uhr das siebte Bayerisch-Schwäbische Böllerschützentreffen nahe dem Festgelände statt. 300 angekündigte Aktive feuern mehrere Salutfolgen ab. Nachmittags unterhält im Festzelt musikalisch nochmals die Jugendkapelle des Musikvereins Thierhaupten die Besucher, und ab 19 Uhr spielen die Original D'Lechtaler Musikanten zum Festausklang auf.

