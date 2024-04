Thierhaupten

12:00 Uhr

Druckmaschinen beeindrucken bei neuer Ausstellung in Thierhaupten

Plus Das Klostermühlenmuseum Thierhaupten startet am 1. Mai in die neue Saison. Ein wichtiger Akteur ist dabei Ludwig Sattich. Wir haben den gelernten Drucker getroffen.

Von Steffi Brand

Ludwig Sattich ist der „Hauptakteur“ der Saison im Klostermühlenmuseum in Thierhaupten. Mit diesen Worten lüftet Barbara Seidenschwann, die einst die Klostermühle in der Franzengasse vor dem Zerfall bewahrte und so ein Stück Mühlengeschichte erhielt, das Rätsel darum, was in diesem Jahr das Thema im Museum sein wird: der Hochdruck. Doch Ludwig Sattich möchte gar nicht im Mittelpunkt stehen, stattdessen will der gelernte Buch- und Offsetdrucker, der seine Ausbildung im Jahr 1977 bei der Augsburger Allgemeinen begonnen hat und bis ins Jahr 2020 dort als Drucker gearbeitet hat, den Besucherinnen und Besuchern des Klostermühlenmuseums sein Handwerk zeigen.

Im ehemaligen Kuhstall in Klein-Bonn, dem Häuser-Ensemble, das seit dem vergangenen Jahr mehr Platz für mehr Themen rund um die Mühle bietet, steht eine Reihe von Druckmaschinen. Einige stammen aus der Landsberger Verlagsanstalt, andere von der Augsburger Allgemeinen. Die Boston-Handtiegeldruckpresse, die aus dem Jahr um 1850 stammt, stand bis dato in der Mühle. Der Grund dafür und damit auch die Verbindung zwischen dem Klostermühlenmuseum und dem Thema Hochdruck lässt sich in den Aufzeichnungen finden, aus denen hervorgeht, dass bereits im Jahr 1609 eine Papiermühle als klostereigene Mühle in Thierhaupten erbaut wurde. Der rasche Anstieg an Papiermühlen legte den Grundstein für den Buchdruck und auch für das Handwerk, das Ludwig Sattich jahrzehntelang beruflich ausgeübt hat.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen