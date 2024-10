Druckwerkstatt und -workshop im Klostermühlenmuseum

Seit diesem Jahr kann im Klostermühlenmuseum in Thierhaupten auch das Thema Buchdruck erkundet werden. Durch die rege Sammeltätigkeit des gelernten Buchdruckers Ludwig Sattich aus Thierhaupten entstand eine ansehnlich ausgestattete Druckwerkstatt mit historischen Druckmaschinen des 19. und 20. Jahrhunderts, die teils von der Augsburger Allgemeinen oder dem Landsberger Tagblatt stammen. Da gesellt sich zur Boston-Handtiegeldruckpresse ein Original Heidelberger Tiegel und sogar eine Kniehebeldruckpresse. In der Druckwerkstatt erläutert eine kleine Ausstellung die Geschichte des Hochdrucks bzw. Buchdrucks und gemeinsam mit der historischen Druckergilde werden einzelne Maschinen vorgeführt. Der letzte Termin der offenen Druckwerkstatt für die Museumssaison findet am Sonntag, 6. Oktober von 14 bis 17 Uhr statt.

Passend dazu kann die Sonderausstellung „Du sollst Dich aufregen – Aber es muss im Rahmen bleiben!“ des Buchdruckers und Buchkünstlers Marc Berger (Edition Schwarzdruck) mit typografischen Einblattdrucken am Sonntag, 6. Oktober zum letzten Mal besichtigt werden. Seit 1995 setzt und druckt Marc Berger in seiner eigenen Werkstatt, die in Gransee in Brandenburg ansässig ist.

Berlinder Buchkünstler kommt nach Thierhaupten

Der Buchkünstler selbst schaut am 12. und 13. Oktober von 11 bis 17 Uhr in der Druckwerkstatt im Klostermühlenmuseum in Thierhaupten vorbei. Es wird mit großen Holzlettern gedruckt und experimentiert. Durch verschiedene Farben und Techniken werden einzigartige Ergebnisse entstehen. Das geschieht durch den mehrfachen Abdruck einer einzelnen Holzletter oder den kombinierten Einsatz mehrerer unterschiedlicher Lettern, die als reine Form – gewissermaßen als Buchstabenbausteine genutzt werden. Diese spielerische Vorgehensweise nennt der Buchkünstler scherzhaft „Druckseln“ und ist für jeden ohne Vorkenntnisse möglich. Ein Tag in der Druckwerkstatt kostet 105,00 Euro. Anmeldung: info@klostermuehlenmuseum.de, Telefon 0155/61686842 (dienstags) oder 0151/70077235 (donnerstags), im Internet: www.klostermuehlenmuseum.de. (AZ)