Ein Gemeinderatsmitglied hört auf

Siegfried Wonka legt sein Amt als Gemeinderat in Thierhaupten nieder. In der nächsten Sitzung am Dienstag, 17. September, Beginn 19 Uhr, wird ein Listennachfolger nachrücken. Weitere Themen sind Bürgeranfragen, die Außenanlagen des Seniorenzentrums und der Haushaltsvollzug 2024 der Gemeinde sowie der Haushaltsplan des Kindergartens. Nach den Punkten „Bekanntmachungen“ und „Anfragen“ beginnt eine nichtöffentliche Sitzung. (AZ)