Ein Königreich für Schatten und einen Hut beim Klosterhoffest in Thierhaupten

Plus Die große Hitze machte am Sonntag vielen zu schaffen. Das vielseitige Angebot der Aussteller beim beliebten Klosterhoffest machte dennoch Lust zum Einkaufen.

Heiß war es am Sonntag. Viel zu heiß, um lange Zeit beim bekannten Klosterhoffest des Obst- und Gartenbauvereins (OGV) im weiten Rund der Klosteranlage zu verweilen. Wer trotzdem gekommen war, zeigte sich aber durchaus angetan vom bunten Angebot der ausstellenden Künstlerinnen und Künstler sowie natürlich auch vom feinen Speisenangebot des Vereins.

Besonders in den kühleren Vormittagsstunden herrschte der gewohnte Andrang. Auf dem Boden der großen Klosteranlage hatten derweil viele Aussteller ihre Stände aufgebaut und waren von der Resonanz und Kauflust des Publikums durchaus angetan. Der Klosterhof des ehemaligen Benediktiner-Klosters wurde von den vielen Künstlerinnen und Künstlern bunt „ausgeschmückt“. Es dominierte handgefertigte Deko für Heim und Garten, viele Geschenke der besonderen Art, die das Zuhause verschönern sollten. Für den „Lieblingsplatz“ daheim griffen aus Sicht der Fieranten erfreulich viele zum Portemonnaie.