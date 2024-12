Ein lebendiges „Gewusel“ erfüllte die Reithalle in Thierhaupten

Riesenfreude hatten mehr als 40 Kinder und Jugendliche beim adventlichen Reiten des Reitvereins Thierhaupten. Schnell ging es in den Stall. Dort wurden die Pferde und Ponys gestreichelt, geputzt und gesattelt. Viele konnten es kaum erwarten, hoch zu Ross in die Halle einzureiten, wo ein kleiner Parcour aufgebaut war. Am Schluss kam der Nikolaus; er erzählte Geschichten und hatte für jedes Kind ein Geschenksäckchen und eine Reiter-Schleife dabei. (AZ)

Reithalle Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Thierhaupten Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Riesenfreude Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis