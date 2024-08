Einer trägt die Verantwortung

Seit Dienstag läuft in der Marktgemeinde Thierhaupten die 58. Festwoche. Noch bis zum Sonntag feiert dabei der Kameraden- und Soldatenverein sein 150-jähriges Bestehen und trägt deshalb auch die Verantwortung für die Ausrichtung der sechs Festtage. Ganz vorn agiert dabei der Vereinsvorsitzende Otmar Krumpholz, der seit dem Jahr 2022 auch Präsident der Bayerischen Kameraden- und Soldatenvereinigung (BKV) ist.

Es dürfte ein absolutes Novum in der langen Thierhauptener Festwochen-Geschichte sein, dass ein waschechter Präsident als Festleiter fungiert und so zusammen mit seinem Festausschuss mit zwölf Mitgliedern die Hauptlast der Verantwortung trägt. Doch trotz der vielen Arbeiten seit über einem Jahr strahlt der 46-jährige zweifache Familienvater Ruhe aus, wenn er in diesen Tagen das rege Treiben auf dem Festgelände aufmerksam beobachtet. Ruhe und eine Portion Gelassenheit braucht er nämlich auch, damit er seinen vielen Tätigkeiten, Aufgaben und Interessen pflichtgemäß nachkommen kann.

Hauptberuflich ist der Festorganisator bei MAN in Augsburg tätig

Neben seinem Hauptberuf bei der MAN in Augsburg in der Auftragsabwicklung hat er nämlich noch eine Vielzahl von weiteren Jobs, die ihn zeitlich extrem fordern. Neben der BKV-Präsidentschaft ist er seit bald 20 Jahren auch Vorsitzender des Kameraden- und Soldatenvereins Thierhaupten, seit dem vergangenen Jahr der Chef im Ortsverband der Freien Wähler und weiter ein Aktivposten im Team „Heimatbuch“, welches zum diesjährigen Engerlmarkt bereits den dritten dicken Buch-Band herausbringen wird.

Icon Vergrößern Otmar Krumpholz plant die Festwoche in Thierhaupten, bei der es in diesem Jahr auch ein Jubiläum zu feiern gibt. Foto: Claus Braun Icon Schließen Schließen Otmar Krumpholz plant die Festwoche in Thierhaupten, bei der es in diesem Jahr auch ein Jubiläum zu feiern gibt. Foto: Claus Braun

Auf die Gleise der ehrenamtlichen Tätigkeiten geriet er nach seiner Wehrdienstzeit in den Jahren 1997 und 1998, die er in Bremerhaven und Wilhelmshaven absolvieren durfte. Kaum wieder in Thierhaupten zurück, trat er dem KSV bei. Als herausragend kann sein Engagement im BKV bezeichnet werden, wo er alleine aufgrund seiner Jugend „hineingewachsen“ ist. In den Jahren 2018 bis 2022 war er BKV-Bezirksvorsitzender Schwaben. Dieser hat 24.000 Mitglieder in 245 Ortsvereinen. Eine Nummer größer ist sein Präsidentenjob beim BKV: 67.000 Mitglieder in 920 Vereinen, darunter auch welche aus Niedersachsen und weiteren Bundesländern. Seiner Präsidententätigkeit geschuldet ist auch seine Mitgliedschaft im Beirat der Reserve, der den stellvertretenden Generalinspekteur der Bundeswehr bei Terminen in Berlin berät.

Ja, Frieden kostet. Otmar Krumpholz, Organisator der Festwoche Thierhaupten und Präsident der Bayerischen Kameraden- und Soldatenvereinigung

Keinen Rat braucht Otmar Krumpholz, wenn es um die Bedeutung der Kameraden- und Soldatenvereine in der heutigen Zeit geht! „Wir Kameraden stehen für den Frieden und der Bewahrung der Erinnerungskultur“, sagt er mit überzeugtem Nachdruck. Damit in Deutschland und der restlichen Welt Frieden herrscht, braucht es seiner Meinung nach ein Bewusstsein in der Bevölkerung, dass es Frieden nicht umsonst gibt. „Ja, Frieden kostet“, sagt er aus voller Überzeugung. Krumpholz weiß, dass die Bundeswehr derzeit „blank“ dasteht und schnell aufrüsten muss, damit die Grenzen geschützt werden können.

Im Programm der 58. Festwoche in Thierhaupten steht am Freitag der „Tag der Betriebe und der Landwirtschaft“ auf dem Programm. Ab 19 Uhr spielt die Festzeltkapelle „Original D`Lechtaler Musikanten“ unter dem Motto „bayerisch modern“ auf. Der Festbetrieb startet ab 17.30 Uhr.