Erneut Auszeichnung für Aumüller Aumatic in Thierhaupten

TV-Journalist Ranga Yogeshwar übergibt Auszeichnung.

Glückwünsche auf dem Deutschen Mittelstands-Summit in Augsburg: Ranga Yogeshwar gratuliert dem Thierhauptener Unternehmen Aumüller Aumatic zur Auszeichnung mit dem Top-100-Siegel. Die Preisverleihung im Rahmen des Summit fand für alle Mittelständler statt, die am Jahresanfang das Top-100-Siegel erhalten hatten. Der Wissenschaftsjournalist begleitet den zum 30. Mal ausgetragenen Innovationswettbewerb als Mentor. Aumüller Aumatic zählt bereits zum siebten Mal in Folge zu den Topinnovatoren.

Im wissenschaftlichen Auswahlverfahren beeindruckte Aumüller dieses Mal vor allem in der Kategorie „Außenorientierung/Open Innovation“. Damit werden von der Jury um Prof. Nikolaus Franke die Prozesse zur Innovationsfindung sowie die Einbindung von Mitarbeitenden und externen Partnern wie Kunden, Lieferanten oder Forschungseinrichtungen bewertet. Vor Kurzem war die Firma von der Staatsregierung zu einem der 20 familienfreundlichsten Unternehmen in Bayern gekürt worden. (AZ)