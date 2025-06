Erstmals Hobby-Horsing-Springen beim Ferienreiten in Thierhaupten

Dass Pferde die Konzentration und Empathie fördern und zur allgemeinen positiven Entwicklung und Stärkung des Selbstvertrauens bei Kindern beitragen, ist bekannt. Beobachten konnte man dies auch am Pferdeaktionstag bei den Kindern, die sich einen festen regelmäßigen Reitunterricht wünschen. Erst mussten sie zu Fuß den aufgebauten Parcours abgehen, der dieses Jahr erstmalig eine Hobby-Horsing-Station zum Springen mit Steckpferdchen anbot. Erstaunlich war, dass viele Kinder eine außerordentliche Kondition beim Dauerlauf zeigten. Selbst die fünfjährige Hannah stand den Großen in nichts nach. Medaillen gab es hier für die Besten. Später ging es in die Stallungen zum Putzen und Satteln der Pferde und anschließend in die Reithalle. Zum Abschied bekam jeder eine Schleife und kräftigen Applaus.

Schnuppertermine in den Sommerferien

Weitere Aktionstermine auf der Reitanlage Meir in Thierhaupten gibt es an den Samstagen, 9. und 30. August, im Rahmen des Ferienprogramms Meitingen. Dafür anmelden können sich Interessierte bei der Gemeinde Meitingen. Es gibt auch eine Pony- und Inklusionsgruppe des Reitvereins Thierhaupten an diesen Tagen für Kinder mit Handicap und Migrationshintergrund. Ein Elternteil sollte zur Unterstützung allerdings vor Ort sein. Infos dazu unter der Telefonnummer 0177/2130370.

