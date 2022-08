Thierhaupten

18:03 Uhr

Farbenprächtige Blumenwagen locken Tausende Zuschauer nach Thierhaupten

"Scharf" geschossen wurde beim Schützenfestumzug in Thierhauptens Ortsmitte am Rathaus, wie das Motiv des Festwagens der Kolpingsfamilie zeigt.

Plus Im Rahmen der Festwoche Thierhaupten schlängelt sich ein farbenprächtiger Schützenzug durch die Marktgemeinde. Welche Gruppen besonders auffallen.

Von Claus Braun

Am Montagabend endete in Thierhaupten die 56. Festwoche und die Feierlichkeiten zum 100. Gründungsjubiläum des Schützenvereins „Edelweiß“ Thierhaupten. Im sechstägigen Festprogramm ragte ein prächtiger Schützenfestumzug am Sonntag heraus, wo sich viele Vereine und Gruppierungen den Schaulustigen präsentierten.

