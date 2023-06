Thierhaupten

11:24 Uhr

Fehlalarm: Feuerwehr Thierhaupten rückt mit 24 Kräften zum Milchwerk aus

Blaulicht und Martinshorn haben am Montagabend so manchen Bürger in Thierhaupten aufgeschreckt. Nach 53 Minuten konnte die Feuerwehr allerdings wieder abrücken.

Drei Löschfahrzeuge und ein Mehrzweckfahrzeug der Feuerwehr, die am Montag mit Blaulicht und Martinshorn in Richtung des Milchwerks Egenberger ausrückten, haben gegen 18.40 Uhr die Menschen in Thierhaupten aufgeschreckt. Insgesamt 24 Kräfte waren in dem Unternehmen Am Unteren Stein im Einsatz, da zuvor die Brandmeldeanlage einen Alarm ausgelöst hatte. Genau 53 Minuten später konnte die Feuerwehr jedoch wieder abrücken. Nach Auskunft der Polizei hatte es sich lediglich um einen Fehlalarm gehandelt. (AZ)

