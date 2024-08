Festumzug in Thierhaupten wegen Regen abgesagt

Eine schlechte Nachricht für alle Fans des Festumzugs bei der Festwoche in Thierhaupten: Der Festumzug am Sonntag wurde wegen schlechtem Wetter abgesagt. Eigentlich sollten acht Blumenwägen der Hingucker für die interessierten Besucher des Festumzugs werden. Das Thema war „Frieden“, um so auf einen Hauptzweck des Vereins – der Bewahrung des Friedens und der Erinnerungskultur – hinzuweisen. Neben den Motiven „Friedenstaube“, „Friedensgruß“ oder „Friedensglocke“ sollte auch ein „Kriegerdenkmal“ aus vielen bunten Dahlienblüten gestaltet werden. Im Festzelt geht es derweil weiterhin fröhlich zu. Unser Livestream zeigt deshalb nun statt des Umzuges das Innere des gut gefüllten Bierzeltes. (diba)

