Thierhaupten

18:30 Uhr

Festwoche Thierhaupten kam nach schwierigem Start mächtig auf Touren

Voller Menschen war an allen sechs Tagen der Festplatz in Thierhaupten.

Plus Tausende feierten ausgelassen bei dem großen Volksfest in Thierhaupten. Dabei hatte vor allem die Versorgung mit Essen und Getränken am ersten Tag für viel Verdruss gesorgt.

Von Claus Braun

Denkwürdige Tage liegen hinter den Veranstaltern und Besuchern der 56. Festwoche in Thierhaupten, bei der gleichzeitig der Schützenverein Edelweiß seinen 100. Vereinsgeburtstag feierte. Die größte Last der Verantwortung lag dabei auf den Schultern von Schützenmeister und Festleiter Christian Milde, der seit 2015 dem Verein vorsteht. Milde mochte es schier nicht fassen, als gleich am ersten Tag viele Besucher enttäuscht und verärgert das Festgelände verließen.

