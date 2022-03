Fischereiverein will mehr Mitsprache bei Thierhaupter Kneippanlage

Plus Es ist beschlossen, dass die Kneippanlage an der Friedberger Ach gebaut wird. Die Fischer fühlen sich bei der Planung übergangen.

Im Mittelpunkt der jüngsten Gemeinderatssitzung in Thierhaupten stand der Bau der Kneippanlage. Ein Planungsbüro stellte den Ausführungsplan vor, der nicht bei allen gut ankam. Vorsitzender des Fischereivereins Manfred Stiglmair merkte an, dass die Fischer nicht ausreichend über die Planung informiert wurden. Das waren nicht die einzigen Bedenken, die geäußert wurden.