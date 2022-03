Freundeskreis hält stilles Gebet für die Ukraine im Kloster Thierhaupten ab

Ein Gebet für die Ukraine im Kloster: Um Frieden beteten Teilnehmer einer Veranstaltung des Freundeskreises in Thierhaupten. Warum das Gebet im Freien stattfand.

Auf Einladung des Freundeskreises Kloster Thierhaupten fand am Mittwoch ein gemeinsames Gebet für Frieden in der Ukraine statt. 41 Mitglieder, Freunde und Bürger Thierhauptens hatten sich im Innenhof des Klosters versammelt, Kerzen angezündet und eine halbe Stunde von 18 bis 18.30 Uhr vor dem Konvent-Gebäude des Klosters still gebetet. Ursprünglich war die Aktion im kleinen Kreuzgarten des Klosters geplant, doch der gute Zuspruch hat ein kurzfristiges Verlegen pandemiebedingt nach draußen nötig gemacht.

Freude über die Resonanz in Thierhaupten

Über die Resonanz dieser verbindenden Aktion in schweren Zeiten waren die beiden Vorsitzenden des Freundeskreises Kloster Thierhaupten, Nadine Quis und Nathalie Herb, sehr froh. "Wir konnten nur kurzfristig planen und über die sozialen Medien einladen", so die beiden Organisatorinnen. Beide zeigten sich aufgrund der Entwicklungen des Ukraine-Kriegs besorgt und fanden, dass ein gemeinsames Treffen, Gespräche und Beten Menschen helfen kann, mit der schwierigen Situation und dem Krieg auf europäischem Boden umzugehen.

Das gemeinsame stille Gebet soll am kommenden Mittwoch, 9. März, von 18 bis 18.30 Uhr wieder stattfinden. (bra)