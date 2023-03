Fußgängerin wird in Thierhaupten bei Autounfall schwer verletzt

Eine 75-Jährige will in Thierhaupten die Einmündung zum Wendelinusweg überqueren. Ein Autofahrer übersieht die Seniorin und erfasst sie.

Eine 75-jährige Fußgängerin ist am Donnerstag in Thierhaupten von einem Auto angefahren worden. Die Seniorin musste mit mehreren Knochenbrüchen ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Nach Auskunft der Polizei war die 75-Jährige gegen 11.25 Uhr auf dem Gehweg an der Meitinger Straße unterwegs. Als sie die Einmündung Wendelinusweg überquerte, übersah sie ein 57-jähriger Autofahrer, der von dort in die Meitinger Straße einbiegen wollte. Die 75-jährige Frau erlitt beim Zusammenprall Brüche am rechten Fuß und am rechten Ellenbogen. (thia)