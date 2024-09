Gedächtnisausstellung von Doris Schilffarth

Im Thierhaupter Kloster werden 80 Werke der verstorbenen Augsburger Künstlerin Doris Schilffarth ausgestellt. Die Vernissage findet am Sonntag, 15. September, um 11 Uhr statt. Bayerns Digitalminister Fabian Mehring wird die Ausstellung eröffnen, die Laudatio spricht Christof Trepesch, Direktor der Augsburger Kunstsammlungen und Vorsitzender der AG Museen in Bayern. Ein Grußwort kommt von Thierhauptens Bürgermeister Toni Brugger.

Die Vernissage wird musikalisch umrahmt von Heinz Frommeyer und seine Solisten Titilayo Adedokun (Gesang), Thomas Stabenow (Bass), Michael Keul (Schlagzeug). Mit der Ausstellung von Doris Schilffarth verbindet Thierhaupten die Kunstpremiere der vom Freistaat, Bezirk Schwaben und Landkreis Augsburg mit 870 000 Euro finanzierten neuen Kultur-Tenne im denkmalgeschützten ehemaligen Benediktiner-Kloster.

Weitere Öffnungszeiten sind am 20. September von 14 bis 18 Uhr, am 21. und am 22. September jeweils von 11 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei. (AZ)