In Thierhaupten bebt die Erde: Großbaustelle sorgt für Aufregung

Das ist die Großbaustelle mitten in Thierhaupten. Zwischen Klostergelände, Pfarrhof und Kindergarten entsteht ein Seniorenzentrum mit unterschiedlichen Bereichen, auch Wohnungen sind geplant.

Plus Klirrendes Geschirr, zitternde Wände, strapazierte Nerven der Anwohner: In Thierhaupten hat zuletzt mehrmals die Erde vibriert. Was dahintersteckt.

Von Katrin Reif

Die Vase auf dem Beistelltisch vibriert so stark, dass sie sogar wandert. Kurz steht sie still, dann klirrt es erneut und sie steht wieder einen Zentimeter näher am Tischrand. Man braucht es sich nur vorzustellen - es klirrt und zittert im ganzen Haus - immer wieder in unregelmäßigen Abständen und das tagelang. Dafür braucht man gute Nerven. Thierhaupter Bürger können ein Lied davon singen, sie waren vergangene Woche immer mal wieder einem solchen Ereignis ausgesetzt.

Die Geräusche wurden verursacht von einer Baumaschine auf der Großbaustelle zwischen Kloster und Pfarrhof. Die Maschine sieht wie eine Art Rakete aus. Im Inneren fällt ein schweres Gewicht immer wieder zu Boden. Man kann es sich vorstellen, wie in einem Fitnessstudio, wenn an einem Gerät die Gewichte fallen. Das Geräusch selber ist zwar laut, aber wirklich ungewohnt ist die starke Vibration in der Erde, die sich auch auf alle umliegenden Gebäude erstreckt. Man nennt das ein Impulsverdichtungsverfahren. Ein Gutachter hat entschieden, dass auf diese Weise der Boden unter dem geplanten Seniorenheim verdichtet werden muss.

