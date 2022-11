Große Auszeichnung für eine Chorleiterin aus Neukirchen

Singen im Chor ist wieder möglich: Nach langer Pandemie-Pause findet in Bayerdilling ein Konzert statt. Drei Chöre und eine besonders engagierte Frau stehen im Mittelpunkt.

Nach langer Pandemie-Pause fand in Bayerdilling endlich wieder ein Kreis-Chorkonzert des Sängerkreises Unterer Lech statt. Über 200 Aktive und Zuhörer füllten den großen Saal im Landgasthof Schwarzwirt. Es wurde ein besonderer Abend im mehrfachen Sinne.

Begeistert zeigte sich Gabriele Meier, die Vorsitzende des Sängerkreises Unterer Lech, von der Resonanz. Sie ging auf die Leidenszeit der Chorsängerinnen und Chorsänger während der Pandemie ein, wo Proben lange Zeit nicht mehr möglich waren bzw. mit Masken und Abständen zueinander sich äußerst problematisch gestalteten. Unter diesen Umständen war auch schnell das Motto des Abends gefunden: „Best off 2022 – das Beste, das unter Pandemie-Bedingungen möglich ist!“ „Das Beste“ boten die vier beteiligten Gesangvereine aus Genderkingen, Bayerdilling, Meitingen und Thierhaupten.

Frauensingkreis aus Meitingen singt Elton John

Der Frauensingkreis Meitingen unter der Leitung von Dirigentin Frederike Schludi brachte „Hakuna Matata“ von Elton John und „Friedensbrücken der Welt“ von Lorenz Maierhofer zur Aufführung. Der Gesangverein „Harmonie“ aus Thierhaupten trat gleich mit zwei Chören auf. Der gemischte Chor „Allegro“ unter der Leitung von Hubert Schlecht überzeugte schwungvoll mit dem afrikanischen Kanon „Si si, si si, sola da“, „El condor pasa“ und dem Chorsatz „D`Rauschkugel“ vom Dirigenten Hubert Schlecht selbst. Der Chor „La Ventura“ unter der Leitung von Martin M. Fendt bestach alleine schon durch die Anzahl der Mitwirkenden, die bei knapp über 30 jungen Kehlen lag! Fendt & Co hatten mit „Wochenend`und Sonnenschein“, „Accidently in Love“ und „Feuerzeug“ schwungvolle Songs im Repertoire und ernteten neben Applaus sogar noch lautstarke „Bravo-Rufe“ für wirklich großartige Darbietungen.

Das Kreis-Chorkonzert wurde von Gabriele Meier auch dazu genutzt, eine hochkarätige Ehrung des Chorverbandes Bayerisch-Schwaben (CBS) durchzuführen. Marianne Lang aus dem Thierhauptener Ortsteil Neukirchen erhielt die Ehrenmedaille des CBS, da sie sich durch ihre Tätigkeit, mit Beständigkeit und Engagement in besonderer Weise um das Chorwesen in Bayerisch-Schwaben verdient gemacht hat. Im Jahr 1983 übernahm sie das Amt der Kreischorleiterin im Sängerkreis Unterer Lech und war damit die erste Frau im Deutschen Sängerbund überhaupt, die dieses verantwortungsvolle Amt ausüben konnte. 30 Jahre lang hatte sie dieses Amt inne, bevor sie im Jahr 2013 zur Ehren-Kreis-Chorleiterin ernannt wurde. Ferner führte Meier in ihrer Laudatio auf, dass Marianne Lang 43 Jahre lang den Gemischten Chor in Thierhaupten leitete und im Jahr 1983 das Männer-Doppelquartett gründete.