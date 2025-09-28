Icon Menü
Thierhaupten hat eine neue Stellplatzsatzung

Thierhaupten

Was Thierhaupten an der neuen Stellplatzsatzung nicht gefällt

Die neue Stellplatzsatzung beschäftigt auch Thierhaupten. Gerne hätte die Marktgemeinde einiges aus ihrer alten Satzung übernommen. Doch das geht nicht.
Von Stefanie Brand
    • |
    • |
    • |
    Gestalterische Elemente, wie etwa Bäume und Grünstreifen, gibt es in der neuen Stellplatzsatzung Thierhauptens nicht mehr.
    Gestalterische Elemente, wie etwa Bäume und Grünstreifen, gibt es in der neuen Stellplatzsatzung Thierhauptens nicht mehr. Foto: Steffi Brand

    Wie in den meisten bayerischen Gemeinden kam auch die Marktgemeinde Thierhaupten nicht umhin, eine neue Stellplatzsatzung zu erlassen, die der Gemeinde in einigen Dingen einen Strich durch die Rechnung macht. „Wir hatten bisher eine Stellplatzsatzung, mit der wir zufrieden waren“, erklärt Thierhauptens Bürgermeister Toni Brugger auf Rückfrage. Gerne hätte die Gemeinde auch in die neue Satzung einiges aus der alten Vorlage übernommen, doch das ist nun nicht mehr erlaubt.

