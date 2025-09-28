Was Thierhaupten an der neuen Stellplatzsatzung nicht gefällt

Wie in den meisten bayerischen Gemeinden kam auch die Marktgemeinde Thierhaupten nicht umhin, eine neue Stellplatzsatzung zu erlassen, die der Gemeinde in einigen Dingen einen Strich durch die Rechnung macht. „Wir hatten bisher eine Stellplatzsatzung, mit der wir zufrieden waren“, erklärt Thierhauptens Bürgermeister Toni Brugger auf Rückfrage. Gerne hätte die Gemeinde auch in die neue Satzung einiges aus der alten Vorlage übernommen, doch das ist nun nicht mehr erlaubt.

