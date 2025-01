Hoch hinauf auf die höchsten Gipfel

„Berge“ hatten sich Dirigent Andreas Glatzmaier und seine Aktiven als zentrales Thema für das diesjährige Dreikönigskonzert ausgesucht. Als „Bergführer“ geleitete der Mann am Taktstock seine 50 Musikerinnen und Musiker tatsächlich auf den Gipfel, was lange anhaltender Applaus zwischen den Darbietungen und am Ende des gut einstündigen Programms in Sankt Peter und Paul belegten.

Erhabenheit der Berge und Zuversicht der Bergsteiger

Schon mit seinem ersten Stück „Mount Everest“ von Rossano Galante führte das Konzertorchester hinauf auf den höchsten Berg der Erde. Dessen machtvolle Erhabenheit wurde imposant musikalisch verarbeitet, ebenso die sich in der fröhlichen Melodie spiegelnde Freude und Zuversicht der Bergsteiger. Dem Orchester gelang es die positive Stimmung und die überwältigende Schönheit bis zum grandiosen Schlusston zu vermitteln. Die jeweils einleitenden Worte von Anja Gastl machten die Gäste mit dem Thema und Umfeld der jeweiligen Komposition vertraut. Damit kamen Details wie etwa die Seeschlacht in Jose Alberto Pinas „The Legend of Maracaibo“ deutlich zur Geltung. Über die „Cordilleras de Los Andes“ von Arie Malando, arrangiert von Kees Vlak, einer viersätzigen Komposition zu dem ganz Südamerika durchziehenden Gebirge. Danach ging es zurück in die Heimat. Die Berge um Ellwangen sind zwar nicht hoch, aber Schauplatz einer Auseinandersetzung zwischen zwei Zwillingsschwestern. Auch die von Steven Reinecke unter dem Titel „The Witch and the Saint“ vertonte Geschichte konnte das Konzertorchester bis zum tragischen Ende auf dem Scheiterhaufen wirkungsvoll in Szene setzen.

Nächste Konzerttermine zu Fasching und Ostern

Erneut zeigte sich die Akustik der Thierhauptener Pfarrkirche als herausragend. Das traf auch auf das Platzangebot zu. Ein besserer Veranstaltungsort wäre wohl nur schwer zu finden. Das Interesse an konzertanter Blasmusik ist jedenfalls vorhanden, was die bis auf den letzten Platz belegten Bänke widerspiegelten. Eine Zugabe konnten die Gäste mit ihrem Applaus bewirken, nachdem Vorsitzender Mathias Reiter mit dem Faschingsball und dem Osterkonzert schon zu den nächsten Veranstaltungen des Musikvereins einlud.

