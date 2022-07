Im alten Kloster von Thierhaupten suchen Bayerns Dörfer ihre Zukunft

Plus Vor prächtiger Kulisse feiert die Schule für Dorfentwicklung 30. Geburstag. In wichtigen Rollen: eine Ministerin, ein bekannter Philosoph - und eine Hirschkuh.

Donnerstagmittag, mehr als 30 Grad. Zwei Radler rollen am Kloster von Thierhaupten vorbei und der eine ruft, da drinnen gebe es eine Schule für Denkmalschutz. Nicht ganz.