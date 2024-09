In einer Kapelle in Thierhaupten bricht ein Feuer aus

Zu einem Brand in einer Kapelle in der Michael-Meier-Straße in Thierhaupten rückte die Polizei am Donnerstag gegen 12.10 Uhr aus. Wie die Polizei berichtet, kam es dort zu starker Rauchentwicklung. Die Freiwillige Wehr aus Thierhaupten rückte sofort an und löschte das Feuer. Nach Einschätzung der Feuerwehr hatten die in der Kapelle befindlichen Kerzen Tischtücher oder Blumengestecke in Brand gesetzt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 4000 Euro. (kinp)