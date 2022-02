Thierhaupten

vor 33 Min.

Jugendliche beschädigen Gartenhäuser in Thierhaupten

Drei Jugendliche haben am Sonntag in Thierhaupten zwei Gartenhäuser beschädigt.

Drei Jugendliche halten sich in einem Grundstück am Hopfengarten in Thierhaupten auf und randalieren. Dabei werden sie von einem Zeugen beobachtet.

Drei Jugendliche haben am Sonntag gegen 16.45 Uhr in Thierhaupten zwei Gartenhäuser beschädigt. Dabei wurden sie von einem Zeugen beobachtet. Vandalismus in Thierhaupten: 600 Euro Schaden Der Mann bemerkte laut Polizei, wie die Jugendlichen sich unberechtigt in einem Grundstück an der Straße Hopfengarten aufhielten. Dabei schlugen die jungen Männer mit Füßen und Holzscheiten gegen die Häuschen. Als der Besitzer kam, flohen die Jugendlichen. Sie verursachten einen Schaden von rund 600 Euro. (thia)

Themen folgen